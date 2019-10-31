Подмосковье вошло в десятку лидеров по проведению ЕГЭ

Московский регион вошел в десятку лидеров по проведению ЕГЭ среди всех субъектов России. Почти полтысячи выпускников школ в этом году получили самый высокий балл по разным предметам. А всего в Подмосковье сдавали итоговую аттестацию 110 тысяч человек.

Качество образования в Московской области обсудили подмосковные педагоги. В Одинцовском городском округе прошло совещание по итогам сдачи единого госэкзамена. Также на заседании лучшие работники областной сферы образования получили ведомственные почетные грамоты.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы легко встраиваем свои уникальные методические разработки, уникальный алгоритм подхода для того, чтобы усовершенствовать процесс сдачи экзамена, для того, чтобы усовершенствовать пункты проведения экзаменов, чтобы все участники экзамена находились в равных условиях», — рассказала учитель Фидан Бабаева.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, в этом году Подмосковье вошло в первые восемь регионов России, где задания для ЕГЭ и пройденные тесты отправляли по интернету. Это позволило избежать утечек заданий до экзамена и подтасовок его результатов.