Подмосковье вошло в десятку лидеров по проведению ЕГЭ
Качество образования в Московской области обсудили подмосковные педагоги. В Одинцовском городском округе прошло совещание по итогам сдачи единого госэкзамена. Также на заседании лучшие работники областной сферы образования получили ведомственные почетные грамоты.
«Мы легко встраиваем свои уникальные методические разработки, уникальный алгоритм подхода для того, чтобы усовершенствовать процесс сдачи экзамена, для того, чтобы усовершенствовать пункты проведения экзаменов, чтобы все участники экзамена находились в равных условиях», — рассказала учитель Фидан Бабаева.
Кроме того, в этом году Подмосковье вошло в первые восемь регионов России, где задания для ЕГЭ и пройденные тесты отправляли по интернету. Это позволило избежать утечек заданий до экзамена и подтасовок его результатов.