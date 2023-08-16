Подмосковье 16 августа 2023, 17:58 Подмосковье вошло в число самых популярных направлений для автоэкскурсий в России Министерство культуры и туризма МО

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Московская область вошла в топ регионов России по самым популярным направлениям для автоэкскурсий. В целом летом этого года в стране выросли продажи экскурсий по данному направлению на 45% по сравнению с прошлым сезоном.

Самым популярным регионом стал Краснодарский край. На втором месте расположились Москва и Московская область, на третьем — Санкт-Петербург и Ленинградская область. Кроме того, в топ вошли регионы СКФО.

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В Министерстве культуры и туризма Подмосковья уточнили, что в регионе регулярно проводятся автоэкскурсии. Например, все желающие могут посетить государственный мемориальный музей-заповедник Менделеева и Блока в Солнечногорске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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