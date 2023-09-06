Подмосковье 06 сентября 2023, 07:30 Подмосковье вошло в число регионов с высоким качеством управления финансами Константин Семенец

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Министерство финансов России опубликовало предварительные результаты мониторинга качества управления региональными финансами за прошлый год. Московская область стала одним из регионов с высоким качеством управления финансами. Об этом сообщила министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

Минфин оценил регионы по нескольким критериям. Это бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление госдолгом, финансовые взаимоотношения с муниципалитетами, управление госсобственностью и оказание госуслуг, прозрачность бюджетного процесса и выполнение указов президента.

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Результаты оценки качества управления региональными финансами можно найти по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста.

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