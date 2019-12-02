Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по трудоустройству

Московская область оказалась в числе лидеров с точки зрения перспектив трудоустройства. Обстановку на рынке труда в регионе охарактеризовали как стабильную.

Росстат по итогам третьего квартала 2019 года составил рейтинг регионов с точки зрения безработицы и времени, необходимом для поиска работы, с результатами ознакомился РБК. Наиболее стабильная обстановка зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе (1,8 балла), Санкт-Петербурге (5,8), Татарстане (8,0 балла), Москве (10,3), Камчатском крае (10,5 балла), Ханты-Мансийском автономном округе (10,8 балла) и в Московской области (13,3 балла).

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Комментируя результаты, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов назвал Москву, Петербург, Краснодар и Подмосковье самыми стабильными регионами.

«Особенность этих регионов в том, что они на протяжении длительного времени являются хабами по принятию рабочей силы, у них растет резидентное население», — сказал Сафонов.

Самая неблагополучная ситуация в Северной Осетии — Алании, Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане. Так, в Северной Осетии работа есть только у 47% жителей. Меньше чем на процент выше доля занятых в Туве. На то, чтобы найти работу в Карачаево-Черкесии, в среднем тратят 11,6 месяца. 65,7% безработных в этом регионе не могут трудоустроиться больше года. В Ингушетии самый высокий уровень безработицы — 26,7%.

В среднем по России уровень безработицы составляет 4,4%, занятости — 59,7%. Среднее время поиска работы — 6,4 месяца. Больше года трудоустраивается каждый пятый безработный.