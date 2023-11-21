Подмосковье 21 ноября 2023, 12:24 Подмосковье вошло в число лидеров России по темпам капремонта домов в 2023 году ФКР

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Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов в Подмосковье достигло почти 2,2 тысячи с начала 2023 года. Регион вошел в число лидеров России по этому показателю.

С начала января в России отремонтировали 23 262 многоквартирных дома, из них 2 196 — в Подмосковье. В Министерстве ЖКХ Московской области отметили, что за период 2023–2025 годов Фонд капитального ремонта планирует привести в порядок 4 830 МКД на сумму более 59 миллиардов рублей.

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До конца 2023 года в Московской области заменят 469 лифтов, отремонтируют системы газоснабжения в 784 домах, заменят кровли в 175 МКД, отремонтируют 137 фасадов и 23 фундамента, установят 85 узлов управления.

Жилищные условия улучшатся у 166 тысяч жителей.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что проект по капремонту в Московской области является самым крупным в стране. В жилых домах области устанавливают датчики загазованности и уже заменили все лифты старше 25 лет.