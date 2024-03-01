Подмосковье 01 марта 2024, 16:43 Подмосковье вошло в число лидеров России по работе с локальными брендами АСИ

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Московская область стала одним из лучших регионов России по работе с локальными брендами. Об этом объявили на церемонии награждения финалистов и победителей второго конкурса растущих брендов «Знай наших».

«В рамках конкурса растущих брендов „Знай наших“ была представлена новая номинация, в которой назвали регионы, наиболее эффективно работающие с брендами. Подмосковье стало одним из первых по этому направлению», — прокомментировала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Московская область оказывает компаниям разностороннюю поддержку в формате субсидий и займов на льготных условиях. Кроме того, предприниматели могут получить грант, субсидии для бизнеса по франшизе или субсидии при выходе на маркетплейсы.

Помимо этого, регион разработал проект «100% Подмосковье», который представили на выставке «Россия». С его помощью компании могут повысить известность продукции и бренда, а также привлечь внимание наибольшего числа потенциальных покупателей.

Узнать о сервисе и воспользоваться поддержкой можно на инвестпортале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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