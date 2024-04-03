Подмосковье 03 апреля 2024, 10:26 Подмосковье вошло в число лидеров России по обеспечению жителей чистой питьевой водой Мин ЖКХ

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Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин назвал регионы, которые выполнили наибольший объем работ по программе «Чистая вода» с 2019 года. В числе лидеров — Подмосковье.

В МинЖКХ Подмосковья напомнили, что с 2014 года в регионе построили более 565 объектов водоснабжения, что позволило существенно улучшить качество питьевой воды для более 2,5 миллиона жителей.

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В прошлом году построили 29 объектов питьевого водоснабжения в 19 городских округах. Чистая вода пришла в дома еще более 128 тысяч жителей.

Благодаря системной работе коммунальщикам удалось сократить количество жалоб на качество и перебои с водой, наладить централизованное водоснабжение малых населенных пунктов, снизить аварийность на сетях более чем на треть.

«В планах на этот год построить и реконструировать еще 49 объектов питьевого водоснабжения. Тем самым мы дополнительно обеспечим качественной водой более 301 тысячи человек», — сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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