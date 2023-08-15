Подмосковье 15 августа 2023, 14:00 Подмосковье вошло в число лидеров России по объемам гарантийной поддержки МСП Unsplash

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За полгода представители малого и среднего бизнеса Подмосковья получили более 215 миллиардов рублей под поручительства, выданные региональными гарантийными организациями. В аналогичном периоде 2022 года эти показатели были на уровне 98,7 миллиарда рублей.

«Поручительство при недостаточности залогового обеспечения — один из самых востребованных инструментов у бизнеса. Количество заемщиков выросло в два раза: только за первые 6 месяцев 2023 года поручительством воспользовались почти 12 тысяч предпринимателей, тогда как в 2022 — 5,8 тысячи», — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

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Она подчеркнула, что по объемам привлеченного под инструменты РГО финансирования наибольший рост продемонстрировали перевозки и логистика. Также рост спроса на гарантийные поручительства зафиксировали в торговле, строительстве и сельском хозяйстве. Таким образом, Подмосковье вошло в число лидеров России по объемам гарантийной поддержки МСП.

«Программы РГО в Подмосковье всегда были востребованы. За первое полугодие 2023 года поддержкой областного гарантийного фонда воспользовались 597 субъектов МСП. Суммарно за шесть месяцев было выдано 694 поручительства на сумму свыше шести миллиардов рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что механизм предоставления поручительств и гарантий позволяет предпринимателям привлекать заемные средства в свой бизнес на приемлемых условиях. Председатель правительства России Андрей Белоусов отметил, что сегодня МСП доступен широкий спектр льготных финансовых продуктов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.

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