Подмосковье 08 декабря 2023, 16:41 Подмосковье вошло в число лидеров России по числу привлеченных федеральных льготных займов Мининвест

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Московская область вошла в топ-5 России по числу привлеченных федеральных льготных займов. За все время работы Фонд развития промышленности России профинансировал 145 проектов для промышленных предприятий Подмосковья на сумму около 60 миллиардов рублей.

«Наш регион занимает лидирующее место в России по числу профинансированных Фондом проектов. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет почти 100 миллиардов рублей», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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В число лидеров также входят Пермский край, Свердловская область, Республика Татарстан и Москва.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсудили новые проекты и развитие экспорта.

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