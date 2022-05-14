Подмосковье вошло в число лидеров по заявкам на льготные кредиты для технологичных компаний

Экспертный совет Корпорации МСП одобрил заявки на льготные кредиты для первых пяти высокотехнологичных компаний малого и среднего бизнеса. Они получат 1,5 миллиарда рублей по минимальной ставке — 3%. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на брифинге в пятницу, 13 мая. Подмосковье является одним из региональных лидеров по уровню развития малого и среднего предпринимательства, отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Прием заявок идет в рамках отдельной программы. Она направлена на поддержку быстро растущих высокотехнологичных компаний. Критерии — объем выручки от 100 миллионов рублей, темпы ее роста не менее 12% ежегодно последние три года, а также наличие инвестиций в исследования и научные разработки.

«Это компании, которые создают продукцию в критически важных для страны технологических направлениях — биотехнологии, композитные материалы, инновационные инженерные решения, искусственный интеллект», — пояснил министр.

На прошлой неделе Корпорация завершила рассмотрение первых пяти заявок, уточнил он.

Сейчас очень важно поддержать этот сегмент экономики, потому что в период структурных сдвигов, когда зачастую компании оптимизируют инвестиционные затраты, вложения в оборудование, нужно дать возможность сохранить производственный процесс, переждать эту паузу, чтобы они дальше продолжали разрабатывать и производить Максим Решетников Министр экономического развития РФ

На рассмотрении экспертного совета Корпорации МСП еще 174 заявки. Половина из них — малые предприятия, каждая третья — микробизнес. Больше всего заявок от Москвы и Петербурга, Новосибирской, Московской и Свердловской областей.

«По уровню развития малого и среднего предпринимательства Московская область является одним из региональных лидеров: порядка 30% экономики Подмосковья приходится на МСП», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в этом секторе работают предприятия самых разных направлений, в том числе и в сфере высоких технологий. Поэтому от Подмосковья поступило большое количество заявок на получение льготных кредитов.

Сейчас для технологичных компаний, за счет ухода западных технологий, открылось окно возможностей. Госпрограммы поддержки, обеспечивающие доступ к финансовым ресурсам, позволят воспользоваться этими возможностями Екатерина Зиновьева Заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области

Она также напомнила, что на сегодня в Подмосковье зарегистрировано свыше 400 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а также более 370 тысяч самозанятых.

Наши эксперты, куда входят представители Московского инновационного кластера, „Сколково“, „Иннопрактики“, Татарстанский центр научно-технической информации, эксперты из регионов, оценили уровень технологичности и инновационности компаний. Помимо кредитов под минимальный процент, мы также предоставляем комплекс мер поддержки в течение периода участия в программе, который поможет росту предприятий-участников и будет способствовать более интенсивному импортозамещению Александр Исаевич Генеральный директор Корпорации МСП

Заявку на кредит можно подать до конца года на цифровой платформе МСП.РФ. Заявка оценивается по системе двух ключей: скорринг от МСП Банка (проверка финансовой устойчивости) и оценка инновационности компании от экспертного совета Корпорации. Срок рассмотрение заявки — до 36 дней.