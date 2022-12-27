Подмосковье 27 декабря 2022, 23:34 Подмосковье вошло в число лидеров по соцгазификации в России

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Заместитель председателя правительства Александр Новак подвел итоги по реализации проекта соцгазификации в Подмосковье в текущем году. Он назвал Московскую область одним из лидеров по газификации в России.

«2022 год был удачным, удалось довести газ до домовладений тысяч наших граждан. Желаю всем участникам процесса не сбавлять набранный темп и работать еще более активно», — отметил Александр Новак.

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Он также напомнил, что президент России Владимир Путин поручил провести догазификацию на бессрочной основе. Таким образом, шанс получить газ до границы участка без ограничений по времени появился у большего количества горожан. Кроме того, более чем к 3 тысячам объектов России газ могут провести бесплатно. К данной категории относятся участки медицинских и образовательных учреждений.

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Вице-губернатор региона Евгений Хромушин отметил, что всего в Московской области социальная газификация охватила 300 тысяч жителей, 115 тысяч домовладений в 2,8 тысячи населенных пунктов. На сегодняшний день программа выполнена в полном объеме. В 2022 году в Подмосковье создали техническую возможность для подключения к газу во всех газифицированных населенных пунктах. Для этого жителям необходимо лишь подать заявку.

В начале года губернатор Андрей Воробьев заявил, что Московская область должна закончить проект социальной газификации в 2022 году.

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