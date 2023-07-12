Подмосковье 12 июля 2023, 14:15 Подмосковье вошло в топ-5 регионов России по перспективам развития санаториев Unsplash

Читать 360tv в

Подмосковье попало в топ-5 регионов России по перспективам развития санаториев. Регион занял четвертое место.

Как рассказали в министерстве культуры и туризма Подмосковья, регион стал привлекательным для инвестиций и строительства санаториев благодаря месторождениям минеральных вод и лечебных грязей. Кроме того, центры Подмосковья могут привлечь клиентов из столицы и соседних областей.

Реклама

Портал в «Санатории-России» провел исследование по авторской методике. В ней учитывалось количество мест в учреждениях, наличие природных лечебных ресурсов, используемые источники минеральных вод, логистика и другие факторы. Рейтинг планируют сделать ежегодном для привлечения инвестиций в отрасль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».