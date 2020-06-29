Подмосковье вновь оказалось среди лидеров по открытости бюджетных данных

Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов РФ опубликовал результаты оценки уровня открытости бюджетных данных регионов за 2020 год. Как рассказал председатель Комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов, Подмосковье не первый год входит в число лидеров по открытости бюджета среди регионов.

«Мы вошли в классификацию „Очень высокий уровень открытости бюджетных данных“, где достигли самых высоких показателей из возможных. И это не может не радовать, так как ведется действительно большая работа над тем, чтобы каждый житель мог посмотреть, на что тратят его налоги», — сказал председатель Комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Также депутат добавил, что, несмотря на пандемию коронавируса, в регионе нашли выход, чтобы провести публичные слушания по исполнению бюджета 2019 года.

«Московская областная дума стала первой в России, кто провел их в режиме ВКС. Любой желающий мог посмотреть прямую трансляцию на сайте парламента и в социальных сетях. Нам жители Подмосковья задавали вопросы, то есть состоялся живой диалог. Это как раз одна из форм, которая помогает сделать данные о бюджете более доступными для граждан. Также мы придерживаемся рекомендаций НИФИ и все необходимые документы публикуем на профильных сайтах», — рассказал Тарас Ефимов.

По итогам оценки показателей раздела «Первоначально утвержденный бюджет» регионы распределились по группам:

А — «Очень высокий уровень открытости бюджетных данных» — 44 региона (в прошлому году — 37 регионов)

В — «Высокий уровень открытости бюджетных данных» — 25 регионов (в прошлом году — 22 региона)

С — «Средний уровень открытости бюджетных данных» — 11 регионов (в прошлом году — 21 регион)

D — «Низкий уровень открытости бюджетных данных» — 3 региона (в прошлом году 4 региона)

Е — «Очень низкий уровень открытости бюджетных данных» — 2 региона (в прошлом году 1 регион)

Как отметили в НИФИ, по сравнению с 2019 годом ситуация улучшилась: 10 регионов из группы со средним уровнем открытости переместились в группы с высоким и очень высоким уровнем открытости бюджета.