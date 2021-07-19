Подмосковье включили в число регионов-лидеров по реализации мусорной реформы в России

Московская область стала одним из регионов-лидеров по реализации реформы обращения с отходами. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая на Совете по стратегическому развитию и проектам.

По ее словам, сейчас регионы находятся в разной степени готовности к завершению реформы обращения с отходами, но есть 13 субъектов, которые можно отнести к лидерам: это Московская, Нижегородская, Тюменская, Саратовская, Мурманская, Тульская, Курская, Астраханская, Калининградская, Сахалинская, Пензенская, Ярославская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

«Мы договорились с комиссией Госсовета по направлению „Экология и природные ресурсы“ с Глебом Никитиным составить рейтинг регионов, выделить субъекты, которые смогут завершить все мероприятия к 2024 году», — добавила она на совещании с Владимиром Путиным.

Также будет сформирован список регионов, которые, наоборот, находятся в зоне риска и которым требуются дополнительные меры регулирования.

Отдельно Абрамченко отметила готовность россиян участвовать в раздельном сборе мусора. По ее данным, эту идею поддерживают 25%. На закупку 146 тысяч специальных контейнеров в этом году регионам будет выделен один миллиард рублей.