Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион входит в топ-10 самых безопасных в России. Но, по его словам, всегда есть к чему стремиться.

Он поручил внимательно продолжить работу, обеспечивающую безопасность в регионе. Такую команду глава Подмосковья дал на совещании с руководителями правоохранительных органов.

Правоохранительные органы провели итоговые коллегии. Очевидно, есть хорошие результаты, и сейчас мы входим в топ-10 самых безопасных регионов страны Андрей Воробьев.

Но на этом работа не закончится — глава Московской области поручил усилить, например, газовую безопасность.



«Вы знаете, что нет-нет, да в старых домах, где еще существуют газовые плиты, возникают очень печальные события, страдают жители. Я дал команду еще раз внимательно посмотреть на все, что связано с безопасностью», — отметил Воробьев.

Также губернатор региона подчеркнул, что значимая проблема — участившиеся анонимные звонки о минировании объектов. Ее тоже будут решать в числе первых.

«Я знаю, что вы занимаетесь тем, чтобы предотвратить все это безобразие, которое срывает уроки и заставляет наших детей, школьников, дошколят выходить на улицы, а их родителей — беспокоиться», — сказал Воробьев.

За пять лет уровень преступности в регионе снизился почти на четверть, а в прошлом году Подмосковье вошло в число самых благополучных субъектов России.