Подмосковье готово встретить московских дачников. Закрывать въезд в регион не будут

«Мы видим, что многие регионы это сделали (ограничили въезд и выезд — прим. ред.). Мы не планировали до сих пор. У нас нет предпосылок для этого. Потому что опять экономика. Нужно кормить семью, иметь работу и в общем существовать. <…> Нельзя праздно шататься, нельзя ездить и ходить без дела, но если ты соблюдаешь все требования, то пожалуйста. Поэтому мы до сих пор не планировали этого делать», — рассказал Воробьев.

По словам Воробьева, массовый переезд дачников можно ожидать летом, но уже сейчас их число в выходные дни достигает двух миллионов. Но к гостям регион готов. По словам губернатора, из-за закрытия стран, которые раньше россияне выбирали для отдыха, многие теперь решат поехать в Подмосковье. Тем более что проводить изоляцию на даче хоть и нельзя называть счастьем, но все же лучше.

«И наша задача, каждого главы муниципалитета, — максимальное внимание, заботу проявить. Мы работаем старостами, у нас есть телефонные номера, у нас есть режим коммуникации, мусор, здравоохранение, электричество, вода. В общем, все это уйма вопросов, уйма проблем, когда ты живешь постоянно», — подчеркнул Воробьев в интервью.

О том, что границы между регионами закрывать недопустимо, в понедельник также сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он призвал не путать региональные и федеральные полномочия.