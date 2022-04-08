Подмосковье вернуло к прежней работе еще 900 временных ковидных коек

Еще 10 больниц Подмосковья вернули временные койки для пациентов с ковидом к прежней работе. Их задействовали для плановой медицинской помощи.

Как рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова, сделать это позволило улучшение эпидемической ситуации.

К прежней работе вернули 900 временных ковидных коек. Они больше не принимают пациентов с коронавирусом.

Для лечения пациентов с COVID-19 работает 1,8 тысячи коек Светлана Стригункова.

Полностью к прежней работе вернулись, например, больницы в Химках, Клину и Подольске.

«Эпидемическая обстановка позволяет возвращать временные инфекционные центры к прежней работе. Мы возобновляем в этих стационарах оказание плановой помощи», — подчеркнула Стригункова.

В больницах проводят полную дезинфекцию, а врачи проходят медицинское обследование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что во время роста заболеваемости поликлиники работали без выходных, но сейчас такой необходимости нет.