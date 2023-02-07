Подмосковье 07 февраля 2023, 13:24 Подмосковье вдвое увеличило объемы производства чая за прошлый год

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В 2022 году производство чая в Московской области составило порядка 80% от всего товара в Центральном федеральном округе и 33% от объема по всей стране. Оно составило 50 тысяч тонн, что в два раза больше показателей 2021 года.

Свой вклад в достижение внесли такие компании, как «Май» во Фрязине, «Фабрика „Ахтад ти“» в Мытищах, «Универсальные пищевые технологии» в Серпухове и «Императорский чай» в Красногорске, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Сейчас в Московской области производят чай торговых марок Ahmad Tea, Imperial Tea, Richard, Curtis, «Майский» и «Лисма».

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