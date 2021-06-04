Подмосковье вошло в топ-10 привлекательных для инвесторов регионов России

Результат рейтинга состояния инвестиционного климата России озвучили на ПМЭФ. Подмосковье вошло в топ-10 и заняло седьмое место. Москва и Татарстан сохранили свое лидерство, а на третью позицию вышла Тюменская область.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева подчеркнула, что на фоне пандемии сократился уровень давления на бизнес.

Это тенденция, которую мы видим впервые за пять лет рейтинга. Каждый год мы видели рост административного давления на бизнес Светлана Чупшева.

Она рассказала, что по итогам прошлого года на 30% снизилась доля предпринимателей, которые ощущают административное давление.

Московская область разделила седьмое место с Новгородской областью и Краснодарским краем.

В числе ключевых аспектов, оцениваемых для рейтинга, сроки по подключению к инфраструктуре, регистрация предприятий, выдача разрешений на строительство и не только.

«За эти пять лет во всех регионах сложилась хорошая практика быстрого доступа к инфраструктуре — без лишних процедур и под все инвестиционные проекты», — сказала Чупшева.

Лидерами рейтинга АСИ стали Москва, Татарстан и Тюменская область. А, например, Крым в этом году поднялся на 20 позиций и занял 11 место.

Оценка результатов

Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов, оценивая результат Подмосковья, рассказал о сложностях, с которым столкнулся регион.

«То, что мы наблюдаем, — это, безусловно, фантастическая история успеха. Я объясню почему. Дело в том, что Московская область, наверное, регион, который оказался в наиболее тяжелом положении. По той простой причине, что она находится рядом с Москвой. И больше миллиона человек из области регулярно ездят в Москву на работу. В ковид это все было остановлено. Я не понимаю, честно скажу, как вам удалось сохраниться в десятке. Это колоссальный успех», — сказал Белоусов.

Тот результат, который получен Московской областью, — поверьте, это высочайшее проявление доверия бизнеса к руководству области Андрей Белоусов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сила каждого региона заключается «в умении партнерствовать».

«Мы с Москвой (неважно кто куда ездит) стараемся все самое лучшее перенять. И очень активно работаем с федеральным центром. Вы абсолютно правы: 2020 год для всего мира был загадкой. Но те решения, которые приняли президент и правительство, на раз довели средства до малого бизнеса. Сам малый бизнес и вообще бизнес, честно говоря, впервые такое ощутил», — сказал Воробьев.

Он объяснил, что одно дело — говорить, что будет помощь, а другое — получить ее на расчетный счет.