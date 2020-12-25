25 декабря 2020, 15:48
Подмосковье вошло в топ-5 активных регионов на конкурсе компьютерного мастерства пенсионеров
Подмосковные пенсионеры стали одними из лучших в конкурсе владения технологиями «Спасибо интернету». Он всероссийский и длился семь месяцев. Московская область завоевала четвертое место в номинации «Самый активный регион».
Участниками стали 4,6 тысячи пенсионеров из 78 регионов. При этом 6% конкурсных работ поступило от Подмосковья.
Бесплатно обучиться компьютерной грамотности пенсионерам помогает и губернаторский проект «Активное долголетие». Об этом рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.
71,1% участников конкурса из Подмосковья уже окончили курсы компьютерной грамотности. Я благодарю всех, кто принимал участие, и желаю новых побед, личных достижений
Ирина Фаевская.
В топ-3 вошли Татарстан, Воронежская и Оренбургская области. Конкурс был направлен на развитие компьютерной и интернет-грамотности старшего поколения.
Участниками могли стать все пенсионеры в возрасте от 50 лет, научившиеся работать на компьютере самостоятельно или на специальных курсах.