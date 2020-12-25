Подмосковье вошло в топ-5 активных регионов на конкурсе компьютерного мастерства пенсионеров

Участниками стали 4,6 тысячи пенсионеров из 78 регионов. При этом 6% конкурсных работ поступило от Подмосковья.

Бесплатно обучиться компьютерной грамотности пенсионерам помогает и губернаторский проект «Активное долголетие». Об этом рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

71,1% участников конкурса из Подмосковья уже окончили курсы компьютерной грамотности. Я благодарю всех, кто принимал участие, и желаю новых побед, личных достижений Ирина Фаевская.

В топ-3 вошли Татарстан, Воронежская и Оренбургская области. Конкурс был направлен на развитие компьютерной и интернет-грамотности старшего поколения.

Участниками могли стать все пенсионеры в возрасте от 50 лет, научившиеся работать на компьютере самостоятельно или на специальных курсах.