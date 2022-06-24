Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по качеству электронных услуг

Подмосковье заняло второе место среди регионов России по качеству оказания электронных государственных услуг в 2021 году. Рейтинг составили в Минэкономразвития.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, в основное рейтинга — ориентированность услуг на клиента.

Электронными сервисами в Подмосковье очень удобно пользоваться — они помогают жителям быстро решать вопросы по разным ситуациям Надежда Куртяник.

По ее словам, задача — максимально упростить процессы для жителей. Например, на «Госуслугах» уже действуют онлайн-подсказки при оформлении различных заявлений.

У Подмосковья в рейтинге Минэкономразвития показатель 84,19%. Среди лидеров также Москва — 95,84% и Тульская область — 83,67%.

Сегодня на портале госуслуг в Подмосковье доступно 244 онлайн-функции. С каждым годом их становится больше.

При составлении рейтинга учитывали качество и удобство их оказания, полноту сведений об услугах, сокращение очных посещений МФЦ и других организаций, информирование о статусе заявки и не только.