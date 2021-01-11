Подмосковье в течение двух дней получит еще 30 тысяч доз вакцины от коронавируса

В ближайшие два дня Московская область получит 30 тысяч доз отечественной вакцины от коронавируса «Спутника V». Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Также, по ее словам, в Подмосковье привились уже более 17 тысяч жителей.

«Я хочу обратить внимание, что у нас сегодня ожидается поставка еще 10 тысяч доз вакцины, завтра еще 20 тысяч доз вакцины», — заявила она.

В конце декабря врачи Домодедовской центральной городской больницы начали прививать от коронавируса пациентов старше 60 лет. Ни у одного из них не появилось никаких побочных эффектов. Теперь медики планируют организовать вакцинацию пожилых людей с хроническими болезнями при выписке.

По последним данным, в России прививку отечественным препаратом от коронавируса получили 1,5 миллиона человек. Уже через неделю должны состояться первые консультации со Всемирная организация здравоохранения по разрешению для использования прививки «Спутника V» при чрезвычайных ситуациях.

По данным на 11 января, за последние сутки в России зафиксировали 23 315 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. При этом выписаны 21 786 человек.