Подмосковье 19 февраля 2024, 15:35 Подмосковье в составе команды ЦФО приняло участие в чемпионате по киноискусству Министерство культуры и туризма Московской области

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Предфинальный показ чемпионата «Арт Мастерс Регионы» прошел накануне в московском «Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына». Команда от Центрального федерального округа представила свою конкурсную работу.

Как пояснили в Министерстве культуры и туризма Московской области, показы работ молодых специалистов кино- и медиа индустрии проходят во всех федеральных округах страны.

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В сборную команду от ЦФО вошли представители продюсерского центра «Горад» и государственного автономного учреждения культуры Московской области креативного бюро «Регион» — регионального оператора проекта.

Эксперты киноиндустрии первыми смогли оценить конкурсную работу команды от ЦФО — короткометражную ленту. Мероприятие посетил и специальный гость — Президент гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов.

После квалификационного этапа жюри определило победителей в шести компетенциях: «Продюсер», «Сценарист», «Оператор кино и ТВ», «Звукорежиссер кино и медиа», «Режиссер монтажа», а также «Медиакомпозитор».

Главное соревнование впереди — защита командных проектов перед экспертным жюри во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова.

Финал конкурса пройдет 26 февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая постоянно пополняется.

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