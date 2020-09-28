Подмосковье вошло в пятерку лидеров рейтинга регионов РФ по реализации майских указов

Московская область попала в топ-5 медиарейтинга регионов России за август по реализации майских указов Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах. Список составила компания «Медиалогия».

При составлении рейтинга компания учитывала упоминание регионов страны в контексте майского указа №204 Владимира Путина. На первом месте оказался Краснодарский край, на втором — Татарстан, а замкнул тройку лидеров Приморский край. На четвертом месте — Нижегородская область, пятую строчку заняло Подмосковье. Список регионов «Медиалогии» основывается на базе средств массовой информации. Она включает в себя более 58 тысяч источников: российских телеканалов, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.