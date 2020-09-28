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    28 сентября 2020, 12:50

    Гимназия имени Примакова представит Подмосковье в финале конкурса «Учитель будущего»

    Анастасия Аброськина

    Команда подмосковных преподавателей вышла в финал конкурса «Учитель будущего». Это проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Так, среди лучших область представят педагоги из Гимназии имени Примакова, расположенной в деревне Раздоры.
    Гимназия имени Примакова представит Подмосковье в финале конкурса «Учитель будущего» | Изображение 1

    В полуфинале от Подмосковья участвовали шесть коллективов — один прошел дальше. Свои знания и навыки еще покажут Мария Пруленцова, Полина Кузьменко и Виктория Савенко, работающие в Гимназии имени Примакова.

    Конкурс организован при поддержке Министерства просвещения России, подчеркнул генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

    В полуфинале встретились учителя 12 регионов ЦФО — в течение трех дней они знакомились и делились своим опытом, слушали выступления спикеров и, конечно, проходили испытания

    Алексей Комиссаров.

    По его словам, изначально планировали выбрать 12 финалистов, но несколько команд показали результаты с разницей всего в 0,5 балла. Из-за этого решили допустить 14 коллективов.

    За победу поборются педагоги из Москвы и нескольких областей: Липецкой, Тамбовской, Московской, Калужской, Воронежской, Брянской и Костромской.

    Надо сказать, что есть некая дискуссия о том, кто такие учителя будущего, кто есть учителя прошлого, настоящего. Именно вы созидаете, воспитываете будущее страны, поэтому вы и учите ее будущее

    Андрей Милехиндиректор департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения России.

    Конкурс «Учитель будущего» запустили 19 ноября прошлого года на платформе «Россия — страна возможностей». Он определяет, в каких школах лучшие практики, самые инновационные подходы и сотрудники.

    Новости SMI.FM