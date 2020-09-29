Подмосковье в ближайшее время обеспечит теплом все дома

Отопительный сезон уже начался в Подмосковье. Однако тепло дали пока не во все дома. Губернатор региона Андрей Воробьев на заседании с зампредами правительства обратил внимание, что этот вопрос должен быть закрыт в ближайшее время.

Воробьев напомнил, что отопление начали включать еще на прошлой неделе.

«Несмотря на то, что погода радует, вечером по-прежнему у нас прохладно. И мы продолжаем включать отопление. Я вижу обращения граждан по местам, где отопление еще не пришло. Продолжайте, пожалуйста, эту работу — люди должны быть в тепле, особенно сейчас», — заявил губернатор.

Он подчеркнул, что ежедневно ему должны докладывать о ситуации.

По последним данным, тепло получили уже 4,3 миллиона жителей Московской области. Речь идет о 44% многоквартирных домов региона. Что касается социальных объектов, то там там отопление дали в 88% учреждений.

Тепло пришло в дома Домодедова, Воскресенска, Серебряных Прудов, Восхода, Шаховской, Реутова, Власихи, Звездного Городка.

Министр энергетики подчеркнул, что все сети и оборудование тщательно проверили и подготовили к началу отопительного сезона.