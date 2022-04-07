Подмосковье в безопасности. Воробьев поставил главные задачи для правоохранителей

Правоохранительные органы Московской области вовлечены в сопровождение многих важных проектов и программ, направленных на повышение качества жизни. Работу силовых структур в непростой для экономики период на встрече с правоохранительным блоком обсудил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Безопасность нужна везде

«Каждый из вас вовлечен в сопровождение очень серьезных проектов. Прежде всего это обеспечение безопасности, всего того, что касается качества жизни наших жителей. Безусловно, на переднем крае у нас полиция, МВД. Есть структуры, чью работу не видно, но она очень важна, и мы понимаем все сложности», — сказал губернатор.

Правительство по поручениям президента приняло ряд значимых решений, которые меняют структуру закупочной и контрольно-надзорной деятельности, отметил Воробьев. Силовым и надзорным ведомствам нужно быть в курсе всех мероприятий во избежание спекуляций, пояснил он.

«Цель всех этих мероприятий — максимально поддержать малый и средний бизнес, вообще все, что касается занятости в условиях санкций. Мы с вами прекрасно все понимаем, насколько это серьезно может ударить по каждому человеку, по бюджету семьи», — объяснил глава Подмосковья.

Не бросить без работы

Власти региона рассчитывают вовлечь дополнительные площади сельхозземель в оборот.

«Самое лучшее спасение от повышения цен — это предложение, поэтому мы вышли с инициативой о вовлечении в дополнительный оборот сельхозземель. Московская область не обладает, может быть, такими огромными площадями. Сейчас работает 930 тысяч гектаров, у нас есть еще в резерве 120», — сообщил Воробьев.

В правительстве Подмосковья по-прежнему обеспокоены ситуацией с сотрудниками аэропортов Домодедово и Шереметьево, в каждом из которых работают по 20 тысяч человек. Такие ценные кадры нельзя терять.

«Великолепные специалисты, которые очень лояльны к своим компаниям, вынуждены в том числе искать альтернативную работу. В этой связи мы провели и будем дальше реализовывать целый цикл мероприятий по предложению новой достойной работы», — сказал Воробьев.

Продолжают приезжать и беженцы из Донбасса. Среди них много детей, для которых важно обеспечить места в детских садах и школах. А взрослые хотят устроиться на работу.

«Кто-то живет во временных пунктах размещения, кто-то живет у родственников, кто-то снимает квартиры. Дети должны иметь возможность дошкольного и школьного образования», — сообщил Воробьев.

Дольщики и УК

Проблемы дольщиков также остаются на контроле. В плане на 2022 год — 96 многоквартирных домов, из них уже 30 сдали.

«Понятно, что нельзя допустить возникновения новых дольщиков. Президент одобрил меры, которые направлены на льготное ипотечное кредитование и поддержку наших застройщиков. Московская область всегда очень много строит, и для нас это заметная отрасль экономики, занятости, опять же. Поэтому здесь у нас все идет по плану», — отметил он.

Много обращений поступает от жителей с жалобами на состояние дворов. Очень важную роль в этом играют управляющие компании. В связи с тем, что некоторые УК недобросовестно выполняют свои обязанности. Воробьев предложил создать рабочую группу по таким УК, аналогичную той, которая занималась проблемами дольщиков.

«Мы считаем, что это недопустимо, потому что человек платит деньги, он должен получать качественную услугу. И если у него какие-то другие жизненные планы, тогда нам не по дороге. И такая работа и такой вопрос также сегодня в повестке дня», — подчеркнул Воробьев.

Скоро лето

Социальная газификация в Подмосковье идет весьма неплохо. И участие правоохранителей в сопровождении этой программы тоже важно.

«Потому что частные газопроводы были неким барьером на пути газификации. Благодаря разъяснительной работе наша общая команда обеспечила взаимопонимание. И мы, по сути, не видим сегодня каких-то серьезных проблем», — сказал губернатор.

Воробьев также предложил обсудить программу «Безопасный регион». Ее целью является максимальное обеспечение видеонаблюдения, особенно в популярных общественных местах. Уже с весны в Подмосковье ожидают наплыва людей, а летом по традиции многие приедут по путевкам отдыхать в летние лагеря. Это также требует мобилизации безопасности.