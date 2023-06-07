Подмосковье 07 июня 2023, 15:00 «Подмосковье уверенно идет в плане строительства». Депутат Колунов — о ежегодном обращении губернатора Андрея Воробьева Депутат Госдумы Сергей Колунов отметил быстрое развитие строительной отрасли в Подмосковье

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Член фракции «Единая Россия» и депутат Госдумы Сергей Колунов отметил важные темы, поднятые губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым во время обращения к жителям 7 июня. Только за последний год в регионе возвели 30 новых детских садов и 35 школ — по мнению политика, это говорит о мощном развитии строительной отрасли.

«Большое внимание команда губернатора продолжает уделять строительству новых и капитальному ремонту уже существующих социальных учреждений. За два последних года отремонтировано 47 подстанций скорой помощи, а за последний год построено 30 детских садов и 35 школ. С каждым годом темп строительных работ и работ по капитальному ремонту стремительно растет. Наш регион уверенно идет и в плане строительства многоквартирных домов — 580 МКД и 130 тысяч квартир сдаются ежегодно», — прокомментировал обращение губернатора Сергей Колунов.

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Депутат отметил, что еще одним важным направлением работы правительства является восстановление прав дольщиков и расселение аварийного жилья. До конца года около 13 тысяч человек досрочно получат новые квартиры взамен ветхих. К концу декабря завершится и работа по восстановлению прав дольщиков — ключи или справедливые компенсации к этому времени получат еще несколько тысяч жителей Подмосковья. 105 тысяч дольщиков из 117 уже восстановлены в правах.

Отдельное внимание губернатор уделил вопросу кадрового обеспечения подмосковных предприятий. Сергей Колунов подтвердил, что дефицит кадров рабочих специальностей действительно существует, и не только в Подмосковье — по всей России. Заводы, строительные компании остро нуждаются в людях. По поручению Андрея Воробьева уже 20 подмосковных колледжей из 40 начали участвовать в программе «Профессионалитет». Это профильное целевое обучение студентов, которые сразу после учебы смогут работать на производствах.

«Андрей Юрьевич подчеркнул, что в текущем году будет добавлено 800 бюджетных мест на самые востребованные в колледжах Подмосковья специальности», — добавил Колунов.