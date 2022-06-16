Подмосковье увеличит производство мяса птицы в четыре раза

В Московской области собираются поднять производство мяса птицы в несколько раз. Например, птицефабрика «Элинар — Бройлер» Наро-Фоминского городского округа создаст новый репродуктор для гибридов кур мясного направления. Он сможет обеспечить до 670 тысяч тонн мяса бройлеров в год.

«Сегодня все птицефабрики Подмосковья производят порядка 226 тысяч тонн птицы на убой. Таким образом, ожидается четырехкратный общий рост производства по отношению к текущим показателям региона», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Как уточнил Филимонов, инвестировать в этот проект будут крупную сумму — порядка 4,6 миллиарда рублей. Среди этих денег и собственные, и кредитные средства.

Что касается мер государственной поддержки, то Филимонов уточнил, что Московская область на фоне государственной программы «Сельское хозяйство Подмосковья» собирается возместить птицефабрике некоторые затраты, в том числе на создание репродукторов. Кроме того, компании будут предоставлены налоговые льготы.

Пока компания только приступила к земляным работам, на этом участке собираются организовать размещение молодняка прародителей.