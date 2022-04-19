Подмосковье увеличит посевные площади под подсолнечник в 2022 году

Посевные площади под подсолнечник увеличат в Московской области. В прошлом сезоне засеяли 200 гектаров, а в этом году показатели вырастут до 2,4 тысячи гектаров.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов, импортозависимость от семян подсолнечника в России равна 50%.

Но в Подмосковье такое растение выращивали на небольших площадях. Это связано с климатическими особенностями.

В 2021 году было засеяно всего 200 гектаров в рамках эксперимента в Серебряных Прудах Владислав Мурашов.

Задача — увеличить посевные площади. В Минсельхозпроде Подмосковья отметили, что идеальные условия для растения наблюдаются в Ставропольском и Краснодарском краях.

В этом году в Подмосковье запланировали произвести около 60 тысяч тонн всех масличных культур.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу увеличить посевные площади на 5%. Цель — нарастить урожай овощей, зерновых и масличных культур.