Подмосковье увеличит помощь Донбассу

Московская область продолжит оказывать поддержку жителям Донбасса, куда направили уже порядка 800 тонн гуманитарной помощи. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Каждый день из Подмосковья отправляют фуру с 20 тоннами гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Всего отправили уже 800 тонн помощи, но много ее не бывает.

Туда, куда мы отправляем гуманитарный груз, там много его быть не может Андрей Воробьев губернатор Подмосковья.

Гуманитарку отправляют и в освобожденные города Украины.

«Города, которые сегодня освобождаются, у нас ребята приехали буквально вчера оттуда, огромный запрос на медикаменты, одежду, детское питание, все, что касается лекарств», — сказал Воробьев.

Подмосковные власти планируют нарастить такие гуманитарные программы.

«Мы отправляем достаточно, но это не много, нужно больше», — заявил Воробьев.

Ранее Подмосковье по инициативе губернатора представило гуманитарной проект, призванный помочь устройству детей-сирот из Донбасса в приемные семьи в России.