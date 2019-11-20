Подмосковье увеличит экспорт сельхозпродукции до 900 млн долларов к концу года

Московская область готова напоить молоком не только россиян, но и увеличить объемы экспорта. Вопросы потенциала Подмосковья обсудили на пресс-ланче.

Источник фото: телеканал «360»

Пресс-ланч, на котором обсуждали развитие экспорта молочных производителей, показал, что планы у сельхозпроизводителей грандиозные, ведь Подмосковье — экспортный лидер среди всех регионов России.

«По экспорту молочной продукции Московская область занимает первое место за счет перерабатывающей промышленности», — отметил Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Экспорт, по мнению специалистов, поддержит развитие инфраструктуры. Именно на ее развитие и на переработку продукта делается основной упор.

«С точки зрения поддержки экспорта, первоочередная задача — это производство первичной сельхозпродукции. И большие наши усилия направлены на поддержку молочной отрасли. Для этого на территории области функционируют два хаба. К февралю ожидаем открытие третьего терминала в ТРЦ „Белый раст“», — сказал Вадим Хромов, заместитель председателя правительства Московской области.

Подмосковный регион увеличит экспорт до 1,7 миллиарда долларов.

«Задачи поставлены в рамках национального проекта. Если мы говорим о 45 миллиардах в рамках страны, то доля Московской области — это 1,7 миллиарда долларов. Это объем очень значимый», — подчеркнул Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Экспортирует Подмосковье в основном в страны ближнего зарубежья: Казахстан, Белоруссия и другие. Министр отметил, что регион планирует расширять горизонты.

«В качестве фокусных рынков мы видим для себя рынки юго-восточной Азии, в первую очередь — Китай», — уточнил Разин.

В числе экспортируемых продуктов не только молочка. Подмосковье активно продает заграницу кофе и другие сублимированные продукты, кондитерские изделия.

«Кроме молочки мы производим кофе и другие сублимированные продукты. И, конечно, традиционно очень хорошо экспортируются кондитерские изделия», — заявил Вадим Хромов.

Всего экспорт сельскохозяйственной продукции области к концу года увеличится до 900 миллионов долларов.

«Очень отрадно, что Московская область на сегодняшний день имеет хороший темп прироста объема экспорта продукции к прошлому году. По состоянию на девять месяцев мы прирастаем к объему прошлого года порядка 14-16%», — рассказал Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На мероприятии отметили, что одна из важных задач — это создание новых рабочих мест, в том числе для молодежи.

Министр сказал, что состав работников в сельском хозяйстве молодеет. Много молодежи работает на предприятиях по производству агропродукции. И этот факт хорошо сказывается на прогрессе в данной сфере.