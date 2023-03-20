Подмосковье 20 марта 2023, 10:52 Подмосковье увеличило выпуск изделий из металла на 67% в январе Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Металлургическое производство выросло в Подмосковье на 67% в январе по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Также на 25% увеличился выпуск готовых изделий из металла. Об этом сообщила зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что за январь предприятия Подмосковья отгрузили товаров на общую сумму 41 миллиард рублей.

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«Рост в этих сферах важен для региона, поскольку на эти два направления деятельности приходится 17,5% всего объема отгрузки товаров обрабатывающих производств Подмосковья», — подчеркнула она.

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Всего в Подмосковье в сфере металлургии работают более 40 крупных предприятий и еще 60 — в области металлообработки и выпуска металлоконструкций. Они развиваются за счет инвестиций. Так, в конце прошлого года стартовали несколько крупных проектов, в один из которых — «Промальянс» в Серпухове — вложат 380 миллионов рублей.

Также свыше 500 миллионов инвестируют в проект компании «Апполо» в Солнечногорске и около 40 миллионов в «ПК Металлум» в Краснознаменске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт региона и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других субъектах страны.

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