Подмосковье 03 мая 2023, 15:12 Подмосковье увеличило товарооборот с Турцией на 72% за год Unsplash

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Торговый оборот между Подмосковьем и Турцией в 2022 году вырос на 72,7% и составил 1,7 миллиарда долларов США. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За год Турция поставила в Подмосковье товаров на 785 миллионов долларов США, а закупила на 960,6 миллиона долларов. Компании Московской области нарастили экспорт в эту страну в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом.

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Если с 2018 по 2020 год Турция занимала 10-14 места в рейтинге экономических партнеров Подмосковья, то сейчас страна стала шестой в этом списке. По объемам экспорта Турция вошла в топ-5, уступив лишь Белоруссии, Казахстану, Индии и Китаю.

Турция охотно закупает у Подмосковья каучук и изделия из него, а также продукцию нефтепереработки, металлы и дерево. Подмосковье среди прочего импортирует из Турции пластмассы, фрукты, овощи и орехи, а также звукозаписывающее оборудование.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. По словам главы региона, ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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