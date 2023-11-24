Подмосковье 24 ноября 2023, 16:03 Подмосковье увеличило субсидию на ремонт коломенской ГТС в этом году на 24 миллиона Фото Минэкологии

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Московская область увеличила объем федеральной субсидии на капитальный ремонт коломенской ГТС в 2023 году более чем на 24 миллиона рублей. Она расположена на набережной реки Коломенки.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил важность работ по профилактике паводков и ремонту гидротехнических сооружений. Они проводятся до наступления весны и в период, когда тает снег. По его словам, выделенные региону средства позволят уберечь от подтоплений жилые дома, земельные участки, предприятия и автомобильные дороги.

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Отметим, что на этой неделе председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 400 миллионов рублей на защиту от сезонных паводков и наводнений регионов, нуждающихся в поддержке.

Кроме того, в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда Подмосковья» в этом году успешно завершен капитальный ремонт плотины на реке Уча в Пушкинском городском округе, что позволило предотвратить возможное подтопление местности в случае аварийной ситуации.

«Дополнительное финансирование со стороны государства позволит завершить работы по капитальному ремонту ГТС в городском округе Коломна с опережением сроков и обеспечить безопасную эксплуатацию плотины в паводковый период», — подытожил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о масштабных работах по модернизации системы ЖКХ региона. На эти цели выделят 320 миллиардов рублей.

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