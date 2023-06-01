Подмосковье 01 июня 2023, 14:13 Подмосковье увеличило расходы бюджета на 37 миллиардов рублей для нескольких социальных сфер в 2023 году

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Мособлдума одобрила законопроект о внесении изменений в бюджет Подмосковья на 2023 год. Согласно корректировкам, расходы региона увеличатся на 37,3 миллиарда рублей и составят 991,9 миллиарда.

Доходы Московской области в 2023 году также увеличатся на 16,1 миллиарда рублей — до 892,1 миллиарда. Деньги поступят из федерального бюджета безвозмездно, их потратят на ряд социальных сфер.

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«Запланировано увеличение финансирования на три миллиарда рублей на госпрограмму „Здравоохранение Подмосковья“. В области ведется масштабная работа по модернизации и оснащению самым современным оборудованием наших учреждений», — отметил спикер парламента Игорь Брынцалов.

Например, 291 миллион рублей потратят на оснащение оборудованием сосудистых центров, организаций, оказывающих помощь онкопациентам, реабилитацию, паллиативную помощь и других. Около 926,8 миллиона направят на доплаты к пенсии граждан старше 85 лет из Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Порядка двух миллиардов рублей потратят на образование, например, бесплатные обеды в школах и капремонт зданий учебных заведений.

Около трех миллиардов рублей направят на госпрограмму «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Деньги помогут построить больше объектов здравоохранения, на строительство и реконструкцию объектов образования и спорта. Часть средств пойдет на благоустройство региона, а также культуру и туризм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 170 тысяч жителей региона прошли опрос по благоустройству.

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