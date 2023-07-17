Подмосковье 17 июля 2023, 17:55 Подмосковье увеличило производство сыра на 25% в мае Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Подмосковные сыроварни произвели почти 58 тысяч тонн продукции в мае — это на 25% больше, чем за такой же период в прошлом году. Промежуточные итоги подвел заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Увеличение объемов производства сыра происходит благодаря развитию крупных производств и частных сыроварен в Подмосковье. Один только первый завод сырного кластера уже произвел более трех тысяч тонн продукции за пять месяцев. Свои показатели активно улучшают и небольшие фермерские хозяйства, развиваться которым помогают меры поддержки и регулярные гастрономические фестивали, где можно представить свои товары.

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В мае в Подмосковье произвели более 35% от общего объема сыров, произведенных в ЦФО. В масштабах всей России это 18,7%.

Крупными производителями сыра в регионе являются компании «Хохланд Руссланд», «Озерецкий молочный комбинат», «Мытищинский молочный завод», Истринская сыроварня Олега Сироты, Сыроварня «Сыр & Beer».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддержать аграрные предприятия региона.

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