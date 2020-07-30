За полгода регион произвел 412,1 тысячи тонн йогуртов — это на 40,8 тысячи больше, чем ранее.

И сегодня Подмосковье уверенно удерживает лидирующую позицию, занимая первое место среди всех регионов России по производству данной группы товаров Андрей Разин.

Таких показателей удалось достичь благодаря слаженной работе молокоперерабатывающих предприятий, отметил Андрей Разин.

Доля подмосковного производства от общего объема в стране — 50%. По словам министра, места на рынке прочно удерживают йогурты различных видов.

Наиболее динамичный сегмент рынка — это питьевые йогурты, а также обогащенные — биойогурты, с добавлением фруктов, соковой основы и термостатные нежирные йогурты Андрей Разин.

Сегодня Подмосковье — российский лидер по экспорту молочной продукции. В основном ее поставляют США и странам СНГ.