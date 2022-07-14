Подмосковье увеличило производство бумаги на 12%

За пять месяцев 2022 года производство бумаги в Подмосковье выросло на 12,4% по сравнению с таким же периодом 2021 года. Объем отгруженных товаров превысил 68 миллиардов рублей. Наибольший рост отметили в сфере производства изделий из бумаги и картона, он составил 13,2%.

Зампред правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева добавила, что отрасль активно развивается благодаря поддержке правительства региона. Так, Подмосковье в прошлом году подписало соглашение с компанией «Архбум» о защите и поощрении капиталовложения. Инвестиции в проект составили 1,8 миллиарда рублей.

Также в 2020 году ввели в эксплуатацию производство гофрокартона в Павловском Посаде, объем инвестиций в него составил 4,3 миллиарда, а в этом году его включили в реестр региональных инвестпроектов. Это позволит предприятию использовать льготный налоговый режим.

Зампред напомнила, что общий рост промышленности по итогам января-мая этого года составил 5,9%.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, как Подмосковье стало одним из лучших регионов для инвесторов.