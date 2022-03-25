Подмосковье увеличило поставки сахара в магазины на 30%

Сахар-песок в магазины Подмосковья отгружают ежедневно. Поставки увеличили на 30%, подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. При этом спрос на товар, по его словам, снизился.

Это показал мониторинг, проведенный Минсельхозпродом Подмосковья.

«По данным ФНС, динамика спроса на сахар в Московской области на сегодняшний день снизилась почти вдвое по сравнению с февралем этого года», — уточнил министр.

Как объяснил Воскресенский, ритейлеры почти полностью перестроили логистические цепочки — теперь поставки в магазины постепенно стабилизируются.

На ежедневной основе сахар-песок отгружается в магазины. В течение всего дня товар с высоким спросом выкладывают на полки Минсельхозпрод Подмосковья.

В министерстве сообщили, что незначительные перебои в поставках гречки и сахара пока что остались в Серебряных Прудах, Бронницах, Королеве, Сергиевом Посаде, Зарайске, Дубне, Люберцах, Балашихе, Пушкино, Шатуре и Рузе.

«Предпосылок к дефициту сахара в стране нет, и в ближайшее время ситуация нормализуется», — рассказали в областном Министерстве сельского хозяйства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе нет предпосылок для дефицита продуктов.