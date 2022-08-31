Подмосковье увеличило площадь для посева озимых культур

В нынешнем году в Московской области озимыми культурами будет засеяно около 110,3 тысячи гектаров земли. Это на 6,1 тысячи гектаров больше, чем было выделено для этих целей в прошлом году.

«Для сева озимых зерновых в регионе выделено 96,8 тысячи гектаров, на 2,8 тысячи гектаров больше, чем в 2021 году. Озимый рапс будет посеян на территории 13,5 тысячи гектаров», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

По последним данным, которые были актуальны на 26 августа, в Подмосковье озимыми культурами засеяли 6,6 тысячи гектаров. Пока это только 6% от общего плана. Озимые зерновые посеяны на площади 1 781 гектар, озимый рапс — на площади 4 789 гектаров.

Для того, чтобы проводить осенние полевые работы, в Подмосковье закупили уже 12,8 тысячи тонн минеральных удобрений, из них законтрактовано 8,3 тысячи тонн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.