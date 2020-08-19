Подмосковье увеличило объемы экспорта алкоголя. В этом году продали продукции на 24 млн долларов
Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин отметил, что по сравнению с прошлым годом Подмосковье увеличило объемы экспорта алкогольной продукции. С начала года регион экспортировал алкоголя более чем на 24 миллиона долларов.
«Объем экспорта алкогольной продукции региона за первое полугодие 2020 года в денежном выражении составил более 24 миллионов долларов. Это на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — уточнил министр.
Основные категории экспорта — водка и солодовое пиво.
«Наиболее значимый прирост экспортируемой продукции усматривается в отношении пива солодового и составляет 27% по отношению к аналогичному периоду 2019 года», — добавил Разин.
Московский регион сохраняет лидерство по производству в стране пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи. Министр отметил, что больше всего продукции в Подмосковье произвели заводы в Мытищах и Клину.