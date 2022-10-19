Подмосковье увеличило объем строительства на 18% по сравнению с прошлым годом | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 16:37 Подмосковье увеличило объем строительства на 18% по сравнению с прошлым годом

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На 18% объектов больше построили в Подмосковье за три квартала 2022 года. В регионе завершили строительство более 420 объектов.

Заключение о соответствии было выдано Главгосстройнадзором всем 423 объектам. Среди построенных в Подмосковье объектов 36 зданий социального значения и 105 многоквартирных домов.

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Общеобразовательные школы появились в городских округах Мытищи, Щелково, Балашиха, Луховицы, Павловский Посад, Орехово-Зуевский, Можайск и Красногорск. Об этом сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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В Мытищах также появилось футбольно-тренировочное поле с искусственным газонным покрытием и трибунами. В городском округе Истра возвели храм и реабилитационный центр для особенных детей в рамках строительства культурно-оздоровительного комплекса помощи «Солнечная поляна». А в городском округе Сергиев Посад построили диализный центр.