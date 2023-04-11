Подмосковье 11 апреля 2023, 15:34 Подмосковье увеличило экспорт в Белоруссию более чем на 50% за 5 лет Unsplash

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Подмосковные компании укрепили взаимодействие с партнерами из Белоруссии. За 2022 год экспорт из региона вырос почти на 13%, а за пять лет — на 54%.

Белоруссия закупает у подмосковных компаний пластмассы, черные металлы, оборудование и механические устройства. Из продуктов на экспорт идут мясо и мясные субпродукты. Востребованы также электрические машины и оборудование, одежда и аксессуары.

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«Белоруссия является давним и проверенным торговым партнером Подмосковья. С 2018 года экспорт нашего региона в эту страну увеличился с 1,25 до 1,93 миллиарда долларов США. По сравнению с 2021 годом экспорт вырос на 12,73%», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Вместе с этим Подмосковье импортирует из соседней страны мясо, рыбу и ракообразных, оборудование, электрические машины и молочную продукцию. Пользуются спросом также белорусские яйца, мед, пищевые продукты животного происхождения и прочее.

В январе губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил белорусским компаниям 66 индустриальных парков для размещения бизнеса и пять особых экономических зон с выгодным налоговым режимом. Каждому инвестору будет выделен персональный менеджер для сопровождения проекта.