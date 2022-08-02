Подмосковье увеличило экспорт на 71% за три месяца

За три месяца объем экспорта в Подмосковье вырос на 71% по сравнению с тем же периодом 2021-го. Об этом рассказала зампред правительства области — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

За три месяца регион экспортировал товаров на три миллиарда долларов, рассказала Зиновьева. Это на 71% больше, чем за тот же период прошлого года. Поставки охватили 160 стран.

Как отметила Зиновьева, большинство товаров направили в Китай. Это 28,8% от всех поставок. Еще 8,6% экспорта пришлось на Белоруссию.

Больше всего из Подмосковья отправляли еду. Это напитки, мясо и какао. Также в лидеры вошли товары фармацевтической и авиакосмической промышленности, медицинские и пластмассовые изделия, атомного машиностроения, черные металлы, а также фотографические и кинематографические аппараты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении семеноводства в Подмосковье. Он подчеркнул, что это направление имеет большое значение для сельского хозяйства и других российских регионов.