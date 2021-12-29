Подмосковье утвердило тарифы на электроэнергию на 2022 год

В Московской области утвердили тарифы на 2022 год на электроэнергию. В первом полугодии наступающего года платеж не изменится. Во втором полугодии тариф для населения, которое проживает в домах с газовой плитой, возрастет на 4% или на 24 копейки, он составит 6,17 руб./кВт*ч.

Это ниже уровня инфляции и индекса роста тарифов для населения, предусмотренного прогнозом Социально-экономического развития Российской Федерации. Кроме того, сохранится скидка (понижающий коэффициент) для тех, кто проживает в сельской местности. Ее размер останется на уровне предыдущего года — 30%. Для этой группы тариф на электричество вырастет во втором полугодии только на 17 копеек и составит 4,32 руб/кВт*ч.

Во втором полугодии 2022 года также останется выгода для тех, кто использует многотарифные счетчики. В них ценник на энергию, которая потребляется жильцами, зависит от времени суток. Повышение ожидается с 1 июля следующего года, тарифы увеличатся от 4% (дневная) до 6,4% (ночная). Если используется трехсезонный счетчик, то ночной тариф для тех, у кого дома есть газовые плиты, будет равен равен 2,82 руб/кВт*ч — это почти в три раза дешевле тарифа пиковой зоны. Что касается ночного тарифа для обладателей электрических плит, то он составит 2,11 руб/кВт*ч, а для населения, проживающего в сельской местности всего 2,00 руб/кВт*ч.