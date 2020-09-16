Подмосковье утвердило 15 лауреатов премии губернатора в области науки

Лауреатами премии губернатора Подмосковья в сферах науки, инноваций стали 13 ученых и два коллектива. Они представили свои перспективные разработки по химии, физике, медицине, ядерным технологиям. Специалисты получат по 700 тысяч рублей.

Всего губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил в этом году 15 премий. Десять ученых-победителей представили наукограды региона.

Трое — из Черноголовки и Пущина, двое — из Фрязина, по одному — из Дубны и Королева. Среди лауреатов и специалист МОНИКИ, ученые Шатуры, Мытищ, Одинцова, Подольска.

Они представили на конкурс лучшие проекты. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Каждый год лауреатами премии губернатора в сфере науки становятся ученые и коллективы, представившие на конкурсный отбор наиболее перспективные разработки и исследования из самых различных сфер Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что список лауреатов разместили на официальном сайте Мининвеста Подмосковья.