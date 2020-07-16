Подмосковье утвердило единый дизайн автобусов и маршруток

В первом чтении документ был рассмотрен еще 18 июня. Сегодня депутаты закрепили окончательные требования к транспортным средствам. Согласно принятому закону, основным цветом кузова станет белый. По бокам протянутся желтая и темно-серая полосы.

Вместе с тем на автобусах и маршрутках разместятся фирменные логотипы перевозчика и областного общественного транспорта. А ранее стало известно, что уже 90% машин имеют окрас и бренд, соответствующие законопроекту.

Так, по словам председателя Комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олега Григорьева, сам документ вступит в силу 1 января следующего года.

В Московской области самый большой парк автобусов в России — почти 11 тысяч машин. Каждый год они перевозят около одного миллиарда пассажиров.

Подмосковных жителей будет перевозить еще 661 экологичный автобус. Их передали в «Мострансавто». А разработали машины по специальному заказу Подмосковья. Его составили, приняв во внимание мнения жителей.