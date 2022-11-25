Подмосковье 25 ноября 2022, 15:29 Подмосковье перевыполнило план по сбору зерновых и масличных культур в 2022 году Unsplash

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Итоги аграрного сезона в условиях санкций обсудили на заседании в Мособлдуме. Несмотря на все сложности этого года, в Подмосковье собрали на 23% больше зерновых и масличных культур, что является рекордом отрасли.

Председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян отметил, что посевная кампания стартовала уже в условиях санкций. Но предприятия региона были заранее обеспечены необходимыми семенами, поэтому смогли в срок провести все необходимые работы.

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Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Игорь Жаров рассказал, что в 2022 году урожайность возросла в регионе на 15%, а зерна и плодов собрали на 23% больше, чем в прошлом году.

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Рекорд зафиксирован, в частности, по сбору зерновых и зернобобовых — 680 тысяч тонн против 469 в прошлом году. Масличных собрали 84 тысячи тонн (в прошлом сезоне — 64 тысячи тонн), вырастили 336 тысяч тонн овощей открытого грунта (по этому показателю Подмосковье занимает второе место в Центральной России), отправили на склады 400 тысяч тонн картофеля (также второе место в ЦФО).

Депутаты отметили, что таких показателей удалось достичь в том числе благодаря государственной поддержке отрасли. По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе действуют программы льготного получения земли и другие меры, направленные на развитие сельского хозяйства.

В октябре Мособлдума расширила программу «Подмосковные 10 гектаров». Раньше фермеры могли получить землю только в трех городских округах (Шатура, Лотошино, Серебряные Пруды), а теперь — в 26. Уже предоставлено 14 участков на 584 гектара.

Кроме того, в Подмосковье проводят большую работу по вводу неиспользуемой земли в оборот. Годовой план в 40 тысяч гектаров был выполнен еще в октябре.

Подводя итоги заседания, депутаты Мособлдумы отметили, что агропромышленный комплекс региона показал устойчивость к зарубежным санкциям и даже продемонстрировал рост показателей.

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