Подмосковье установило рекорд по потреблению электроэнергии в День энергетика

В Московской области зафиксировали максимальное значение потребляемой мощности электроэнергии. Показатели составил 9867 мегаватт при температуре -20 градусов.

Рекордные значения по энергопотреблению в Подмосковье выявили 22 декабря, в День энергетика. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

«Это высокая нагрузка, но не критично. Оборудование работало <…> в штатном режиме», — отметил глава ведомства Александр Самарин.

До этого абсолютный пик потребления электроэнергии за все время существования областной системы зафиксировали 12 декабря. А 22 декабря Подмосковье стало самой крупной энергосистемой в стране, обогнав Москву, отметил вице-губернатор Евгений Хромушин.

Годом раньше, по данным министерства, значение потребляемой мощности в столичной энергосистеме было ниже на 15%, или 2,6 тысячи мегаватт.

Из-за морозов в Подмосковье усилили контроль за электроснабжением. Аварийные службы подготовили к усиленному режиму работы. В их задачи входило максимально быстро — в течение двух часов — устранить отключения при сбоях на сетях.